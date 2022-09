"Nessuno si deve permettere di distribuire a destra e sinistra patenti di legittimazione democratica" e "non sono stato d'accordo con Letta quando ha fatto questa uscita a inizio della campagna elettorale" ma su Orban, con il voto al Parlamento europeo, Fratelli d'Italia e Lega "stanno dando un messaggio. O è un errore, una distrazione? Avete sbagliato voto, lo ritrattate? Se lo confermate quella è la vostra idea di democrazia e da cittadino italiano per me non siete idonei a governare". Così Giuseppe Conte, ospite stasera di Piazzapulita su La7.