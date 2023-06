"In qualità di delegata Aces per il Triveneto devo dire che sono orgogliosa del lavoro che è stato fatto finora da tutte le parti in causa, che hanno permesso di arrivare fino a qui per il riconoscimento al Veneto del titolo di Regione Europea dello Sport per il 2024. Da parte mia sono lieta di esserne stata la promotrice e ringrazio il Presidente Luca Zaia, l’Assessore Cristiano Corazzari e l’intera giunta regionale per per aver dato immediato riscontro a quello che inizialmente era un auspicio e che poi si è trasformato in un obiettivo da raggiungere per il quale si è fatto davvero un gran lavoro di squadra. Una sinergia, quella che si è instaurata con la Regione, che ha coinvolto anche il mondo a associazionistico e le realtà sportive del Veneto, per una certificazione che è alla portata di una realtà come quella veneta che anche in fatto di sport non è seconda a nessuna. Al Veneto è da sempre riconosciuta una grande vocazione sportiva, per la varietà dei suoi territori, per le strutture di cui dispone , per i risultati raggiunti da molti dei nostri atleti, tra i quali ricordo soprattutto quelli conseguiti alle paraolimpiadi. Ora non resta che raccogliere i frutti di anni di politiche lungimiranti e continuare a lavorare per ottenere questo riconoscimento".

A dirlo è l’onorevole Rosanna Conte, europarlamentare e delegata di Aces Europe per il Triveneto, a margine della conferenza stampa tenutasi a Venezia per la presentazione del dossier di candidatura da parte della Regione Veneto per ottenere da Aces Europe il titolo di Regione Europea dello Sport 2024.