"Tra Camera e Senato le donne elette del PD sono 36/119, circa 1/3. Arduo e scomposto dare patenti di maschilismo al partito che esprime una leader donna. La parità si pratica e non si predica, altrimenti diventa una foglia di fico per coprire giochi di correnti”. Così, in un tweet, la dem Monica Cirinnà