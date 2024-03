"De Luca mal sopporta che i ministri del Governo Meloni siano molto presenti in Campania, invece dovrebbe esserne contento. Tuttavia è risaputo che a De Luca non interessa il bene dei cittadini; ha solo un patologico culto della sua personalità, che meglio si realizza in condizione di solitudine istituzionale. Ha problemi con tutti: con il presidente del Consiglio, i ministri, i parlamentari, il sindaco di Napoli, il capo del suo partito. Tutti inadeguati tranne lui. L'unica cosa che non si spiega è come mai governa la Campania da nove anni e siamo ultimi in tutto". Così Antonio Iannone, senatore e commissario regionale di FdI in Campania.