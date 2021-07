“Alla vigilia di un nuovo blackout per il mese di agosto dell'A10 Genova-Ventimiglia, è il momento opportuno per spingere la realizzazione della bretella Albenga-Carcare-Predosa. Un’opera che si rivela essenziale per l’intero Nord Ovest della nazione. Il nostro sistema infrastrutturale è più vicino al collasso di quanto non fosse già prima del crollo del ponte Morandi a Genova. La Liguria, regione di cerniera tra mediterraneo e nord Europa, ha necessità di bypass per permettere a Genova-Savona, principale porto del Paese, di aumentare i propri traffici”.

Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente commissione trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture, a margine della presentazione in anteprima del progetto di bypass autostradale fra il ponente ligure e l'Alessandrino.