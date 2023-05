“Domani al Parlamento europeo si voterà il regolamento a sostegno della produzione di munizioni per favorirne l’approvvigionamento all’Ucraina. Come Movimento 5 Stelle, coerentemente con quanto già fatto in sede di voto sulla procedura accelerata, voteremo contro questo provvedimento scellerato. Potenziare la capacità di produrre munizioni e armi in una fase in cui l’unica cosa sensata da fare è promuovere i negoziati di pace è folle. L’Unione europea deve lavorare per il perseguimento della pace con ogni mezzo possibile, favorendo la diplomazia, ma sta facendo esattamente il contrario. Per questo motivo, a maggior ragione, vigileremo affinché la produzione di armi non sia consentita tramite l’uso dei fondi europei e con il Pnrr. Il concetto di ‘resilienza’ non può essere associato a quello della produzione di armi: è un’idea inquietante da cui ci dissociamo apertamente. Per questo motivo domani la delegazione del Movimento 5 Stelle in Europa voterà compattamente contro questo testo: gli altri partiti italiani cosa faranno?”, così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.