Disposte negli Stati Uniti nuove restrizioni sui viaggi aerei dal Sudafrica e da altri sette paesi a causa dell'insorgere della variante sudafricana denominata 'Omicron'. Ad annunciare le nuove misure è proprio il presidente Usa Joe Biden: "Come misura precauzionale, fino a quando non avremo maggiori informazioni, dispongo ulteriori restrizioni sui viaggi aerei dal Sudafrica e da altri sette paesi. Queste nuove restrizioni entreranno in vigore il 29 novembre. Continueremo a farci guidare da ciò che la scienza e il mio team medico consigliano".