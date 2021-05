Produrre un vaccino anti-Covid in pillole per velocizzare le somministrazioni. Questo è l'obiettivo che Anthony Fauci e Pfizer hanno in mente per contrastare e controllare il coronavirus. L'immunologo americano dichiara a tal proposito: "Non credo si possa eliminare il Covid. Possiamo controllarlo. Dovremo continuare a vaccinare con richiamo ogni anno o anno e mezzo. Ma possiamo interrompere questa pandemia".