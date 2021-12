“Finalmente si potrà affrontare e forse risolvere a livello europeo una tematica che riguarda la dignità stessa dell'occupazione e la qualità di vita dei lavoratori”. Piero De Luca, Vicepresidente del gruppo del Partito Democratico alla Camera commenta con soddisfazione il via libera del Consiglio Ue all’avvio dei negoziati con il Parlamento europeo per arrivare a un salario minimo europeo. “Dobbiamo fare ogni sforzo per assicurare retribuzioni adeguate a tutti i lavoratori, a prescindere dalla qualificazione formale dell'impiego, combattere l'inaccettabile dumping salariale attualmente esistente tra imprese comunitarie, e contrastare anche il fenomeno diffuso della cosiddetta contrattazione pirata. Sarebbe davvero un passo importante nel percorso di realizzazione del pilastro sociale della nuova Europa che dobbiamo costruire, per assicurare piena tutela, dignità e qualità al lavoro nell'intera Unione”.