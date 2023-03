"Credo che sia solo una minaccia per intimorire l'avversario e dire che sono pronti ad attaccare anche dalla Bielorussia, ma non va sottovalutata. Il rischio c'è sempre, perché spesso siamo sul filo del rasoio in cielo, basta l'errore di un pilota o un pilota che si sente minacciato e la situazione rischia di precipitare". Così Antonio Tajani, ministro degli Esteri, che risponde a una domanda della giornalista Marianna Aprile durante la presentazione del libro di Giuseppe Sarcina 'Il mondo sospeso' nell'ambito della rassegna 'Libri come' all'Auditorium Parco della musica a Roma.