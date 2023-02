“Non abbiamo neanche stamane notizie su Angelo Zen anche perché la città dove era è distrutta. Anche per i soccorsi è difficile muoversi”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Siamo in contatto costante con la famiglia e siamo in contatto con la nostra protezione civile che ha inviato parecchi vigili del fuoco che stanno operando nel territorio in cui si trovava Zen. Siamo in attesa di vedere se si riesce a rintracciare e cercando di sapere dove si trova”, ha aggiunto.