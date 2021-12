“I test sono stati eseguiti con successo, in modo impeccabile. Questo è un grande evento nella vita del Paese e un passo essenziale per aumentare la sicurezza della Russia, aumentare la sua capacità di difesa”, sono le dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin, riportate dall’agenzia Sputnik, in merito al lancio di prova del missile ipersonico Zircon.

Si tratta del primo missile da crociera ipersonico al mondo, con una gittata di mille chilometri, che utilizza solo la propria potenza di propulsione.