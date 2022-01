In merito alla drammatica situazione del Kazakistan, con rivolte in merito alla liberalizzazione del prezzo degli idrocarburi e l’aumento del costo dell’elettricità, il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani sui social ha espresso la sua posizione: "Un bilancio sempre più drammatico per le rivolte del gas. 12 poliziotti morti, 1000 feriti, 2000 arresti. Auspichiamo una soluzione pacifica - ha scritto Tajani. Subito stop alle violenze, anche da parte del governo kazako nel reprimere le proteste. L'Ue favorisca un dialogo tra le parti".