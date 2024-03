L'indipendenza dell'Estonia potrebbe essere "in pericolo" senza l'adesione alla Nato. A ribadirlo il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna, in un discorso pronunciato in occasione del ventennale dell'adesione dell'Estonia all'Alleanza atlantica. Se il Paese fosse rimasto in una zona grigia, aggiunge Tsahkna, "sarebbe potuto accadere ciò che stiamo vedendo in Ucraina".