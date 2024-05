"Ho rinnovato la mia richiesta all'Unione europea e al mondo a fare pressione su Israele affinché fermi i suoi continui attacchi contro il popolo palestinese e lavorare per una soluzione complessiva ed equa". Così il il presidente libanese, Najib Mikati, in punto stampa a Beirut con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente di Cipro, Nikos Christodoulides. Inoltre, aggiunge Mikati, "ho rinnovato la richiesta per fare pressione affinché Israele fermi i suoi attacchi nel Sud del Libano".