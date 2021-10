Joe Biden, Presidente degli Stati uniti, su Twitter ha voluto fare un mini resoconto sull'economia. "Oggi abbiamo appreso che nei miei otto mesi in carica, l'economia ha creato quasi 5 milioni di posti di lavoro e la disoccupazione è ora la più bassa da marzo 2020. Ma abbiamo più lavoro da fare e continuerò a lavorare ogni giorno per ricostruire meglio per il popolo americano".

Today we learned that in my eight months in office, the economy has created nearly 5 million jobs — and unemployment is now the lowest it's been since March 2020.



But, we have more work to do — and I’m going to keep working every day to build back better for the American people. pic.twitter.com/8zOK6sCcBP