Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti, su Twitter ha aggiornato i cittadini. "Da quando sono entrato in carica, l'economia ha creato quasi 5 milioni di posti di lavoro e la disoccupazione è la più bassa dall'inizio della pandemia. Superiamo l'accordo sulle infrastrutture bipartisan e la mia agenda Build Back Better per continuare a fare questo progresso".