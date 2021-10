Il reddito di cittadinanza è al centro del dibattito in questi giorni. Tra le "criticità" figura quella che "soltanto 452 aziende usufruiscono dell'incentivo", sottolinea Pasquale Tridico al forum dei consulenti del lavoro. Trattasi, afferma il presidente dell'Inps, di un contributo "generoso" in quanto "diamo a un'azienda che assume un percettore di reddito 18 mensilità, meno quelle già usufruite per 780 euro, sotto forma di sgravio fiscale".