In assenza di fondi aggiuntivi in manovra, diverse Regioni potrebbero chiudere con i bilanci in deficit e, dunque, rischiano il commissariamento e il conseguente blocco delle assunzioni.

Da quanto riportato dall'agenzia Ansa, gli enti regionali avrebbero già redatto un documento in cui segnalano il rischio di un buco da oltre due miliardi rispetto al 2020 per la copertura delle spese legate al Covid. Per tali motivi, ci sarebbero interlocuzioni in corso con il Governo.