La crescita del Pil prevista nel DEf “sarà intorno all’1%”. Lo ha dichiarato Federico Freni, sottosegretario all’Economia, a margine del workshop Ambrosetti.

“E’ un Def che secondo me non si discosterà molto da quelle che sono già state le previsioni che il Governo ha fatto nella Nadef - ha prosegito - e ciò conferma che al Mef siamo bravi a fare i conti, come lo siamo sempre stati negli ultimi anni”.

Alla domanda se la crescita attesa è intorno al 1%, Freni ha risposto: “Siamo lì", aggiungendo: "Aspettiamo il Def e vediamo, io mi permetto di dire, come ho detto da ormai tre anni da quando sono al Mef, che raramente il Mef ha sbagliato i conti negli ultimi anni. Alla fine i conti li ha sempre azzeccati il Mef negli ultimi anni", ha concluso.