“L’esame delle condizioni macroeconomiche indica che la disinflazione è in una fase avanzata e che il cammino verso l’obiettivo del 2 per cento prosegue con speditezza. Si sta rapidamente avvicinando il momento di un’inversione di rotta nell’orientamento della politica monetaria". Lo ha dichiarato il governatore di bankitalia, Fabio Panetta, intervenendo al 30mo Congresso degli operatori dei mercati finanziari Assiom Forex.

Parlando degli andamenti e delle prospettive dell’economia internazionale, Panetta ha sottolineato come “l’appartenenza all’Unione europea e a un’area valutaria stabile come l’eurozona, nonché l’adesione al blocco ‘atlantico’, diventano vantaggi competitivi". È un’occasione rara per il nostro Mezzogiorno. Ma tradurre le opportunità in concrete occasioni di crescita richiede politiche attive di attrazione dei capitali e il rafforzamento di fattori di contesto quali la dotazione di infrastrutture, investimenti in capitale umano e sociale, l’efficienza delle Amministrazioni pubbliche”, ha aggiunto.

Negli Stati Uniti i consumi “sono tornati in linea o al di sopra del sentiero di crescita di lungo periodo che si registrava nella fase pre-pandemica. Ciò non è invece accaduto in Europa. Le potenzialità del mercato unico europeo sono enormi. Per trarne beneficio è necessario ritrovare quella comunità di intenti a livello economico e politico che ha permesso una risposta compatta e tempestiva allo shock pandemico”, ha spiegato il governatore di bankitalia.

“La debolezza dell’economia europea si estende al nostro paese Per intraprendere un sentiero di crescita sostenuta dobbiamo agire lungo due direzioni. Va data certezza agli investitori su una traiettoria discendente del debito pubblico; la riduzione dei premi per il rischio che ne potrebbe derivare renderebbe meno arduo il percorso. Vanno stimolati gli investimenti in grado di accrescere l’innovazione e la produttività", ha concluso Panetta.