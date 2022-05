"Con l’inflazione destinata a rimanere elevata per qualche tempo, le azioni che dimostrino il nostro impegno per la stabilità dei prezzi saranno fondamentali per ancorare le aspettative di inflazione e contenere gli effetti di secondo impatto".

Lo ha affermato la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde parlando alla conferenza internazionale per il trentesimo anniversario di Banka Slovenije, a Lubiana.

"Ciò contribuirà a garantire che l’inflazione torni al 2% una volta superati i vari shock dell’offerta. Inoltre, la BCE ha costantemente sottolineato l’opzionalità nella sua politica monetaria, che crea spazio per rispondere alle sorprese inflazionistiche in modo tempestivo ed efficiente" ha spiegato.

"Le stime di inflazione sono pari o superiori al 2%, secondo una serie di proiezioni. E le nostre proiezioni sull’inflazione indicano sempre più che l’inflazione è in linea con l’obiettivo a medio termine" ha aggiunto Lagarde.