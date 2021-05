"Qualcuno ieri scriveva 'ridateci La Gioconda e vi ridiamo Letta'. Siccome la #Gioconda il Maestro l'ha dipinta per la Francia, e non ce la daranno mai, e siccome #Letta peggiora, forse possiamo anche ridarglielo senza niente in cambio". Così la giornalista e scrittrice Maria Giovanna Maglie su Twitter.

