"Oggi alle 17.30 il ministro Schillaci sarà in Senato per riferire su quanto sta accadendo. Abbiamo apprezzato il suo intervento tempestivo di queste ore, che va nella giusta direzione, ossia la tutela della sicurezza e della salute dei cittadini. Il governo è pronto a rispondere a ogni evenienza, sempre guidato dal criterio della scienza".

Lo ha affermato la capogruppo al Senato di Forza Italia, Licia Ronzulli.

"Ora attendiamo l'esito del sequenziamento effettuato sui passeggeri positivi provenienti dalla Cina per capire a che tipo di variante siamo di fronte e se si tratta di qualcosa di nuovo e più pericoloso. In ogni caso la linea di Forza Italia sui vaccini è sempre stata chiara e non cambia: invitiamo tutti a sottoporsi all'immunizzazione" ha aggiunto e concluso.