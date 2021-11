“È con sincera soddisfazione e senso di giustizia che apprendiamo la notizia della decisione del CNR di stabilizzare 328 ricercatori e tecnologi, che si vanno ad aggiungere alle precedenti stabilizzazioni per coloro che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge Madia, per un totale di 1.868 lavoratori stabilizzati dal 2018 ad oggi. È una battaglia che come Partito democratico abbiamo condiviso e sostenuto sia fuori che dentro il Parlamento, con interrogazioni alla ministra Messa, non ultimo il question time della scorsa settimana, e dichiarazioni pubbliche. Quella di oggi è una bella notizia, che fa bene alla ricerca italiana e alla ripresa del Paese”.

Così in una nota congiunta Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura, Patrizia Prestipino, componente Pd della commissione Cultura, Lucia Ciampi, componente Pd della commissione Affari costituzionali, e Francesco Verducci, Vicepresidente Pd della commissione Cultura del Senato.

“Noi – proseguono gli esponenti dem – ci abbiamo sempre creduto, perché siamo profondamente convinti dell'importanza della scienza e della ricerca, perché non aveva senso privarsi di eccellenze che da anni lavoravano al CNR portando avanti linee di ricerca e percorsi innovativi, e perché sarebbe stata un’ingiustizia non stabilizzare chi aveva i requisiti”.

“Un particolare ringraziamento va alla nuova Presidente del CNR Maria Chiara Carrozza che, superando problematiche di natura amministrativa che sembravano a detta di molti insormontabili, è riuscita a stabilizzare questi lavoratori. L'augurio è che questo risultato concreto, tangibile, reale, sia un primo passo per riportare le eccellenze dell’università e della ricerca al centro dell'azione del Paese”.