Chi ho incontrato ieri al ricevimento al Quirinale? “Mi ha salutato Salvini e la cosa mi ha fatto molto piacere. Ci siamo incontrati per caso, lui aveva una faccia un po’ sorpresa ma mi ha detto subito: ‘ah, ciao!’. E io gli ho risposto ‘buonasera, signor ministro’”. Lo racconta a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Ha visto anche la segretaria del Pd Elly Schlein? “Si e mi ha sorpreso, è stata letteralmente divorata da tutti, compresi i politici di c.destra che l’hanno salutata, evidentemente c’era una curiosità morbosa”. Cosa vi siete detti? “Ci siamo salutati, lei mi aveva anche chiesto di accompagnarla a prendere un bicchiere d’acqua ma non abbiamo fatto in tempo: chi ha interrotto Salvini”. Di nuovo? “Si - ha detto a Rai Radio1 Ranucci - voleva salutarla di persona. E Schlein ha accettato”.