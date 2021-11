Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha incontrato questa mattina il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.

Al centro del colloquio le opere infrastrutturali da realizzare nel Lazio e finanziate dalle risorse provenienti dal PNRR e dal fondo di Sviluppo e Coesione. Nel corso dell’incontro ci sono state assoluta convergenza e piena condivisione sui molti progetti da realizzare, tutti di grande importanza strategica per lo sviluppo infrastrutturale del territorio e che saranno oggetto in futuro di ulteriore confronto, in modo particolare sulle questioni più strettamente tecniche.

Così comunica una nota la Regione Lazio.