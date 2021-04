La Liguria ha approvato le linee guida per la stagione balneare 2021, che ricalcano quelle del 2020. Le nuove norme entreranno in vigore da domani, 1 maggio, fino al 15 settembre 2021: oltre che per gli stabilimenti balneari, sono presenti anche le indicazioni per la gestione delle spiagge libere e libere-attrezzate da parte dei Comuni, tenendo conto dell'emergenza epidemiologica e del fatto che gli spazi in dotazione alle attività balneari stesse dovranno essere organizzati, per evitare gli assembramenti. Si dovrà assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni, in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ognuno, e il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti. Per le spiagge in concessione si privilegia l'accesso tramite prenotazione e l'elenco delle presenze verrà mantenuto per un periodo di 14 giorni.