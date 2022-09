"Il problema non era il campo largo ma che non si è fatto il campo largo. Oggi ci saranno tre opposizioni. Se riusciranno a fare una opposizione comune sarà un opposizione più forte. Alle prossime elezioni regionali, in Lombardia e in Lazio, andiamo di nuovo divisi? Facciamo gli stessi errori?". Lo ha affermato sindaco di Pesaro ed esponente PD, Matteo Ricci a Stasera Italia su Rete 4.