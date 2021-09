“Ho incontrato il Provveditore alle Opere pubbliche Abruzzo, Lazio e Sardegna Vittorio Federico Rapisarda per fare il punto della situazione sulle opere pubbliche di sua competenza e sulla ricostruzione. Al centro dell’incontro lo stato dell’arte di scuole, immobili strategici e scuola nazionale dei Vigili del fuoco per la quale peraltro l’ing. Rapisarda e’ commissario di governo. La nomina, decisa nel decreto Commissari approvato ad agosto in Parlamento, è ora alla Corte dei Conti e si attende a giorni la conclusione dell’iter. Significativo l’appalto per l’aggregato della Provincia dove aveva sede la Biblioteca Provinciale, che mi auguro venga riaperta al più presto. Nel decreto “Semplificazioni” sono state inserite numerose norme che consentono l'accelerazione delle procedure anche per affrontare la sfida del Pnrr nel giusto modo. Ci siamo confrontati anche sul Recovery Plan, sui compiti decisivi che avra’ il Provveditorato alle Opere Pubbliche come stazione appaltante di numerose infrastrutture strategiche. Solleciterò il ministro Giovannini per un potenziamento della struttura, che con un incremento di personale, potrebbe aumentare ulteriormente l’efficacia sul territorio per realizzare molti interventi programmati e finanziati. Ho ringraziato l’ing. Rapisarda per come si sta prodigando per la ricostruzione dell’intero territorio di sua competenza ed in particolare della città dell’Aquila”.

Così la deputata dem Stefania Pezzopane, capogruppo in commissione Ambiente della Camera e responsabile nazionale Terremoti e ricostruzione del Pd ha commentato l’incontro con il Provveditore Rapisarda, a cui ha partecipato anche il Dirigente del Provveditorato Gennaro Di Maio.