"Non mi sorprende il tono insultante di Fratoianni, che rimpiange i piani quinquennali e ignora il fatto che anche nelle università, nella ricerca e nella sanità la collaborazione pubblico privato (che si chiama sussidiarietà) ha fatto il bene del Paese, anche in piena pandemia". Lo ha dichiarato Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. "Noi - diversamente dai suoi amici - abbiamo scelto l'agenda Draghi, a lui lasciamo volentieri la cultura dei soviet” ha aggiunto.