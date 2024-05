“Al Presidente del Consiglio europeo Charles Michel consigliamo un bel ripassino di storia. Furono proprio i liberali come lui ad aprire le porte all’inizio del ‘900 ai partiti di estrema destra nel tentativo di normalizzarli e poi sappiamo come andò a finire. Le sue idee sulla collaborazione coi i partiti sovranisti sono dunque pericolose e denotano tanta confusione.

Io piuttosto la penso come il Premio Nobel Joseph Stiglitz: l’ascesa dell’estrema destra e dell’autoritarismo in Europa è figlia di un’ideologia economica neoliberista che ha aumentato disuguaglianze e povertà. Meloni, Abascal, Le Pen o Wilders vogliono distruggere l’Europa. L’alternativa non è scodinzolare davanti a loro ma impegnarsi concretamente, come farà il Movimento 5 Stelle nel prossimo Parlamento europeo, per una maggiore giustizia sociale, dire sì al reddito minimo europeo e a politiche di sviluppo che non lascino nessuno indietro”, così in una nota Pasquale Tridico, candidato circoscrizione Sud alle elezioni europee per il Movimento 5 Stelle.