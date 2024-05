"Questa mattina, come avevo gia' anticipato nei giorni scorsi, ho provveduto a protocollare interrogazione urgente, a risposta orale, in merito alla discarica Cava Fornace che porta il n. 6156 del 13.05.2024.

Alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi ma anche in virtu' dei reiterati atti che la Lega ha presentato negli anni in Consiglio Regionale, ho chiesto al Presidente Giani ed alla sua Giunta - a cominciare da Monia Monni - quali azioni si intende intraprendere, da parte della Regione Toscana, al fine di verificare le cause dell'incidente e le conseguenti idonee misure di compensazione nonche', ancora, se si intende rigettare l'istanza PAUR ai sensi dell'Art.73 bis, comma 5 della L.R 10/2010 il quale dispone che per i procedimenti di competenza regionale, la Giunta Regionale, nell'esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa, si esprime in ordine alla compatibilità ambientale del progetto, e quindi di provvedere alla chiusura della discarica di cava fornace con un protocollo di bonifica e gestione post chiusura, così come richiesto anche dalle tante associazioni intervenute.

Cosi' interviene Massimiliano Baldini, Consigliere Regionale della Lega e membro della Commissione Ambiente".

"Si tratta di una situazione non piu' procrastinabile e dove l'intera Giunta Regionale, a cominciare dall'Assessore all'Ambiente Monia Monni, deve provvedere a fare quanto le viene sollecitato da tempo, sia dalla Lega che da tante associazioni rappresentative del territorio.Sono in contatto costante con i nostri rappresentanti sul territorio, a cominciare dal nostro Assessore all'Ambiente a Pietrasanta Tatiana Gliori - conclude Massimiliano Baldini - e non intendiamo accettare che questa situazione continui ad essere tollerata per mere motivazioni di equilibrio politico elettorale.La comunita' attende una presa di posizione netta e l'immediata chiusura di Cava Fornace.E' in questa direzione che e' necessario andare senza ulteriori ritardi".