Antony Blinken, il Segretario di Stato degli Stati Uniti, ha fatto una visita a sorpresa a Kiev, dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Durante l'incontro, ha assicurato a Zelensky che gli aiuti militari statunitensi sono in arrivo, con alcuni già consegnati e altri in fase di preparazione. Ha sottolineato che questi aiuti saranno cruciali nel contrastare l'aggressione russa e che faranno davvero la differenza per le truppe ucraine. Blinken ha ribadito il forte impegno degli Stati Uniti e dei loro alleati nel sostenere l'Ucraina sul campo di battaglia. Zelensky ha ringraziato Blinken per il pacchetto di aiuti, definendolo cruciale per la difesa del paese.