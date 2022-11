“Stupisce che il Partito Democratico, dopo una campagna elettorale a parole tutta a favore delle energie rinnovabili, ora avalli la norma della Regione Puglia che di fatto blocca le rinnovabili”.

Lo dichiara la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del Gruppo di Azione - Italia Viva - Renew Europe, che aggiunge: “Non stupisce invece il crollo di consensi dopo che si ingenera una simile confusione nei cittadini: sbandierare come un vessillo le energie alternative, ma restare in silenzio quando a fermarle è un presidente di Regione del Pd. Questa confusione - conclude - fornisce anche la prova che mettere in capo alle Regioni temi come l’energia sarebbe inutilmente rischioso”