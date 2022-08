"Fra i leader della destra fanno a a gara a chi ha la miglior faccia tosta. Oggi Salvini e Meloni propongono libri gratis per gli studenti e più borse di studio. Ma non erano loro coloro che stavano in quel governo che nel 2010-2011 voleva azzerare il Fondo statale per le borse?".

Sono le parole del Segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

"Perché quando sono stati al governo non hanno mai rifinanziato il fondo per i libri voluto dal centrosinistra nel 1999, fermo a 100 mln e mai rifinanziato? E chi ha portato il 30% degli studenti aventi diritto a non ricevere la borsa e addirittura in Piemonte il 70%? I partiti di cui loro sono leader. Ora alla vigilia delle elezioni possono pure fare gli imbonitori, ma non possono imbrogliare così gli italiani" ha aggiunto e concluso.