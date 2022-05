Da oggi pomeriggio sto ricevendo messaggi e telefonate per sapere ciò che accaduto sul Centrale del Foro Italico durante l’incontro tra Sinner e Tsitsipas.

Essendo diventato, involontariamente, protagonista dell’episodio, mi sembra giusto e doveroso spiegare come sono andate esattamente le cose anche in base a quello che è stato erroneamente detto durante il commento televisivo.

Quasi alla fine del secondo set, durante uno dei punti decisivi dell’incontro, sulla tribuna Tevere Sud, il pubblico ha cominciato a chiedere, insistentemente e rumoreggiando, l’intervento dei medici perché uno spettatore si era sentito male.

Tsitsipas e Sinner hanno comunque continuato a giocare e tra la confusione generale Tsitsipas ha fatto il punto. Alla conclusione del game ho immediatamente chiesto al microfono l’intervento del medico e della croce rossa che prontamente sono intervenuti assicurandoci che la situazione era sotto controllo.

Da questo momento è doveroso precisare che il match non è ripreso, come erroneamente è stato detto durante il commento televisivo, non a causa del fatto che il pubblico volesse conoscere le condizioni dello spettatore, che comunque era già sotto le cure mediche e già imbragato per essere portato sull’autoambulanza, bensì per la richiesta del pubblico di ripetere il punto che Tsitsipas aveva fatto nella confusione generale.

L’arbitro, inglese, mi ha chiesto spiegazioni sul fatto che, nonostante avessimo rassicurato sulle condizioni dello spettatore, il pubblico continuasse a fischiare e a non permettere la ripresa della partita.

Ho spiegato all’arbitro che il pubblico chiedeva la ripetizione del punto e non l’assegnazione a Tsitsipas, giustamente mi ha detto che non era possibile ripetere il punto (credo anche che si sia confrontato con Tsitsipas a riguardo) e a questo punto è stato deciso che, una volta portato lo spettatore fuori dall’impianto, avremmo comunque ripreso il gioco e così è stato.

In conclusione ci hanno assicurato che lo spettatore si è ripreso ( in questi giorni il sole che batte sul Foro Italico sta mietendo parecchie “vittime” tra svenimenti e mancamenti), purtroppo però Tsitsipas ha vinto e Sinner non ha superato il turno.