"Il problema delle tasse in Italia non è la mancanza di progressività (l'1% più agiato dei contribuenti paga quasi il 20% del gettito IRPEF), ma è che troppi non pagano le tasse dovute. Gli altri pagano anche per loro". E' il tweet di Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'università Cattolica ed ex Commissario per la revisione della spesa.