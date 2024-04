"Denunciamo con forza il pressappochismo della Giunta del Municipio XII che ha lasciato nel caos e senza il giusto supporto centinaia di famiglie del plesso “Pizzetti” dell’IS Nelson Mandela di via della Pisana 168. Mentre ieri le famiglie sono state chiamate d’urgenza per ritirare i bambini a causa della mancanza di acqua, anche oggi per un nuovo problema idrico, la scuola è stata chiusa alle ore 12 e la giornata di domani rimarrà chiusa per lavori. La criticità sui flussi già conosciuta da tempo, avrebbe richiesto un controllo preventivo da parte del Municipio a seguito degli importanti interventi di Acea su quella direttrice che nel week-end sono stati effettuati.

Una mancanza di coordinazione e di controllo preventivo anche quello accaduto quest’oggi. Sono questioni che non si devono più ripetere, per questo abbiamo convocato per lunedì una Commissione Trasparenza per capire se c’è la necessità di programmare un intervento strutturale di concerto con Acea per risolvere la criticità dei bassi flussi che anche in condizioni normali, genitori e scuola continuano a segnalare da tempo."

E' quanto dichiarano in una nota Fabrizio Santori e Giovanni Picone, rispettivamente capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina e al Municipio XII.