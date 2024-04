"Il comportamento del presidente della Regione Puglia Emiliano è inopportuno nel momento in cui prova a evitare l'audizione dall'Antimafia con delle motivazioni che da un magistrato, che si suppone debba conoscere la legge, non ci aspettiamo. Da Emiliano non possiamo che attendere la massima collaborazione sui una vicenda così delicata che riguarda tutto il territorio pugliese di cui lui ha sicuramente conoscenza. La commissione Antimafia, come ben dovrebbe sapere lo stesso Emiliano che è un politico ed un magistrato, non fa valutazioni politiche ma ha un compito di indagine specifico.

Da lui, al vertice della Regione e già sindaco di Bari, ci aspettavamo una richiesta di essere audito al più presto per aiutarci nelle indagini a capire meglio quello che sta succedendo, e non un tentativo imbarazzante di rinviare l'audizione". Lo afferma il deputato di Noi Moderati, Pino Bicchielli, componente della Commissione bicamerale Antimafia.