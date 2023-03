"Non direi che Ronzulli è marginalizzata, sono stato ad Arcore di recente e non mi pare proprio che sia così. Non c’è nessun riallineamento, le reti Mediaset e i giornali (della famiglia Berlusconi) hanno sempre dimostrato lealtà verso il governo e verso Giorgia Meloni in particolare. Nulla di nuovo, solo una riorganizzazione".

Così, oggi su La Stampa, il deputato e neo coordinatore degli azzurri nel Veneto, Flavio Tosi.

"ll presidente ha valutato che questo fosse il momento: tra un anno ci sono le europee, ogni partito va alla conta, il presidente si aspetta che FI possa crescere. E ha ragione, di margine ce n’è tantissimo" ha spiegatoTosi.

Marina Berlusconi in politica? "Penso che dipenda dalla volontà e dalle decisioni di Marina stessa. Tutti sanno che Berlusconi spera da sempre che lei prenda le redini del partito. Il fatto che adesso sia più vicina a lui in queste scelte è quanto Berlusconi auspicava da sempre. Anche perché lei ha una testa molto raffinata e capacità imprenditoriali. Non sarebbe seconda a nessuno. E' lei che finora non aveva mostrato di volersi occupare della cosa" ha aggiunto e concluso.