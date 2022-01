Sulla scuola siamo stati dalla parte di Draghi contro i De Luca che volevano chiuderle. Ma sulle scuole dei più piccoli ci sono regole complicate, molti bambini sono vaccinati, non puoi metterli in Dad o in quarantena per uno o due casi. I bambini esplodono di testa, ed esplodono i babbi e le mamme". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, parlando su Radio Leopolda. "Dobbiamo fare un po' di pressione perché la Dad sia l'estrema ratio - ha aggiunto Renzi -. I numeri non sono quelli che dava De Luca, si è fatto catastrofismo mediatico. Ora bisogna ridurre le Dad dei ragazzi più piccoli. Iniziamo a dire che con i vaccini si torna a vivere".