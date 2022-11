Il leader di Azione, Matteo Renzi, è intervenuto a Zapping su Rai Radio 1.."Fino a ora il governo Meloni non ha brillato. Per ora solo la nomina di Nordio mi sembra una grande cosa. Ora vediamo che faranno sul reddito di cittadinanza e sul Superbonus, ma non sono ottimista. Non credo faranno bene, ma da italiano tifo per il bene del Paese".