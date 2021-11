“Draghi come Presidente del Consiglio sta dando prova di grande autorevolezza e capacità di governo. Credo che Draghi saprebbe esercitare con altrettanta autorevolezza e sapienza le diverse funzioni di garanzia e di equilibrio che la Costituzione assegna al Presidente della Repubblica. Ciò che non si può e non si deve chiedere a Draghi è di continuare ad esercitare funzioni di governo ricoprendo la carica di Presidente della Repubblica. Le torsioni costituzionali non portano lontano e alla fine rischiano di indebolire i diversi ruoli istituzionali e coloro che sono chiamati a ricoprirli. Anche ‘di fatto’ è bene rimanere nel solco parlamentare tracciato dalla Costituzione “

Lo dichiara Andrea Giorgis, deputato del Partito democratico, in riferimento alle parole del ministro Giorgetti.