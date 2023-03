"Oggi ricordiamo e onoriamo le tantissime vittime cadute sotto i colpi della pandemia Covid. Il periodo più drammatico è fortunatamente alle nostre spalle. La scienza è stata decisiva così come lo è stata la dedizione del personale sanitario, il cui contributo resterà nella memoria. A tutti loro la nostra gratitudine". Lo dichiara il Presidente del Senato Ignazio La Russa, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia Covid.