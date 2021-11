La validità del Green Pass, per gli over 65, dipenderà dal terzo richiamo del vaccino anti-Covid. Misura annunciata dal presidente della Francia Emmanuel Macron nel corso della diretta tv dall'Eliseo: "Dal 15 dicembre in Francia la validità del Green pass per chi ha più di 65 anni sarà condizionata al terzo richiamo del vaccino contro il Covid", ha dichiarato il numero uno francese aggiungendo: "La pandemia non è ancora finita dovremo vivere con il virus e le sue varianti fin quando la popolazione mondiale non sarà vaccinata".

E lancia un appello "ai sei milioni di persone che ancora non si sono vaccinate. Per favore vaccinatevi, per proteggere voi stessi e gli altri", rivendicando tra l'altro un "risultato straordinario: siamo riusciti a vaccinare 51 milioni di persone".