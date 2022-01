“Dignità non è portare il pane a casa ma guadagnare il pane. Non dare questa possibilità è un’ingiustizia sociale. I governi diano a tutti la possibilità di guadagnare il pane per garantire dignità”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’Udienza generale.

"In questi tempi di pandemia tante persone hanno perso il lavoro, lo sappiamo, e alcuni, schiacciati da un peso insopportabile, sono arrivati al punto di togliersi la vita. Vorrei oggi ricordare ognuno di loro e le loro famiglie", ha aggiunto il Pontefice.