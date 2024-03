"Salvini è il simbolo dell'ipocrisia, lui che è al governo dell'Italia, ma lancia appelli (non si sa a chi rivolti, forse a se stesso) per difendere l'istruzione, la scuola e gli studenti. Però dimentica di dire che il governo di cui fa parte non fa nulla per eliminare la precarizzazione, assumere insegnanti e per garantire la continuità didattica ai nostri studenti". Lo dice il deputato di Avs Angelo Bonelli in un video su Facebook.