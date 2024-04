>"Sono 7.170 le unità immobiliari del patrimonio Aler del bacino di Lodi e Pavia: 2.392 nel lodigiano, con 538 a Lodi e 1.854 in provincia e 4.778 nel pavese, con 2.228 nel capoluogo e 2.550 in provincia. Di questi alloggi, al 31 dicembre 2023, 1.244 risultavano sfitti: 347 in provincia di Lodi e 897 in provincia di Pavia e, tra le due province, solo 60 in condizioni da poter essere assegnati, gli altri necessitano di essere risistemati” così la consigliera regionale del Pd Roberta Vallacchi riassume i dati presentati ieri in commissione Sostenibilità Sociale, Casa e Famiglia, durante l’audizione con la direzione di ALER Pavia-Lodi, in merito alla nuova gestione, alle nuove linee guida e ai nuovi obiettivi dell’azienda di Regione Lombardia.