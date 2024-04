“Finalmente anche Cecina ha una via dedicata ad Oriana Fallaci, grazie a una mozione che ho presentato in consiglio comunale. Il fatto sconcertante, però, è che non lo sa nessuno: io stessa l’ho scoperto in modo puramente casuale. Infatti il Pd, che da sempre amministra la città, ha intitolato la strada a Oriana Fallaci nel silenzio più assordante, senza darne comunicazione ai cittadini, al Consiglio comunale e alla sottoscritta in qualità di firmataria della mozione”. A darne notizia in un video pubblicato sui social è la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, consigliera del Comune di Cecina e prima firmataria della mozione.

“Questo è il significato che il sedicente partito della partecipazione e della democrazia - aggiunge - dà a un gesto così importante, come quello di rendere omaggio a una delle più grandi giornalisti e scrittrici del nostro tempo: il Pd non ha avuto il coraggio di rendere pubblica questa decisione, che peraltro deriva da un atto votato in Consiglio comunale. Ha preferito farlo in gran segreto, con il favore delle tenebre, nascondendo la notizia ai cittadini e impedendo che si potesse svolgere una cerimonia pubblica, come un’intellettuale del calibro di Oriana Fallaci avrebbe meritato. È una vergogna che testimonia il modo in cui Cecina è stata governata finora e che - conclude Tenerini - rende sempre più urgente voltare pagina con un’Amministrazione all’altezza della nostra città”.